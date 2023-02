Jovem é esfaqueado por brigar em festa de Carnaval de MS

O homem foi encaminhado para a Santa Casa / Ilustração/O Pantaneiro

Um jovem de 19 anos foi esfaqueado na madrugada desta terça-feira, 21, enquanto participava da festa de Carnaval realizada na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem disse que se envolveu em uma briga. Ele saiu correndo do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado. O homem foi encaminhado para a Santa Casa. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.