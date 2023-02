Jovem é espancado durante briga em bar

Caso ocorreu na Capital / Ilustrativa

Jovem, de 22 anos, foi socorrido em estado grave após ser espancado por um grupo de pessoas em um bar. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (10), no Bairro Jardim Imá, em Campo Grande.

Segundo informações do Midiamax, o rapaz estava em um bar com o amigo, quando se desentendeu com outras pessoas que estavam no local.

Durante a briga, a vítima foi agredida e sofreu diversos ferimentos na cabeça. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

A polícia foi chamada até a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde estava a vítima desacordada com dificuldade para respirar. Ela foi levada para o hospital.