Jovem é ferido no pescoço com golpes de garrafa quebrada

1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana / O Pantaneiro

Jovem, de 24 anos, foi socorrido com ferimentos no pescoço após ser atingido com uma garrafa de vidro quebrada. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (9), em Aquidauana.

O rapaz estava em um hotel da cidade acompanhado de outras pessoas, quando houve um desentendimento e começou uma gritaria. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o jovem com diversos ferimentos no pescoço.

Segundo apurado no local, o grupo estava ingerindo bebida alcoólica e droga, quando o autor atingiu a vítima com golpes de garrafa quebrada no pescoço. Ele foi detido tentando fugir pela janela.

O rapaz foi socorrido, levado para o hospital local e depois transferido para a Santa Casa, em Campo Grande.