Jovem é flagrado sem CNH e com placa de moto adulterada

Divulgação

Policiais Militares da Força Tática apreenderam uma moto e um rapaz de 20 anos, na noite de ontem, 12, em Anastácio.

A ação aconteceu durante patrulhamento ostensivo. Os militares observaram que a placa estava elevada e as inscrições claramente adulteradas, ou seja, pintadas à mão.

Diante dessa constatação, foi realizada a abordagem ao condutor.

Ao ser questionado sobre a placa, ele informou que adquiriu a placa na internet por R$ 20,00 e pintou as inscrições com esmalte de unha, alegando ter perdido a placa que estava anteriormente na motocicleta.

Diante dessa situação, o autor foi informado sobre as irregularidades identificadas e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, juntamente com a motocicleta, para as providências necessárias.

Não foi necessário o uso de algemas, e o autor foi entregue ao IPJ de plantão sem apresentar marcas ou lesões corporais.

Durante a averiguação, constatou-se que a numeração do motor diverge da numeração cadastrada para o chassi e placa, além de o autor não possuir CNH.