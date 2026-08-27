Jovem é morto a tiros após grupo armado invadir casa em Sidrolândia

Grupo encapuzado entrou na residência durante a noite; crime ocorreu menos de sete horas após outro homicídio no mesmo bairro
Polícia Civil de Sidrolândia investiga os dois homicídios ocorridos nesta quarta-feira / Divulgação/PCMS
Uma invasão de residência terminou com a morte de Cleiderson Chaves da Rocha, de 22 anos, assassinado a tiros por volta das 23h50 desta quarta-feira (26), em Sidrolândia. O crime aconteceu na Rua Nélio Saraiva Paim, no bairro Cascatinha II, e teria sido cometido durante uma emboscada.
De acordo com o boletim de ocorrência, Cleiderson estava na casa acompanhado do irmão, da cunhada e da sobrinha, de 04 anos, quando sete homens encapuzados chegaram ao imóvel e arrombaram o portão. O grupo teria utilizado chutes para conseguir entrar na residência.
A cunhada da vítima foi rendida pelos invasores e mantida na cozinha, enquanto os criminosos se distribuíram pela casa e pela área externa. Segundo o relato registrado na ocorrência, os homens anunciaram que seriam policiais antes de invadir o imóvel.
Enquanto permanecia sob domínio de parte do grupo, a mulher ouviu diversos disparos. Na sequência, os suspeitos deixaram a residência, mas ainda efetuaram tiros contra o portão e a fachada do imóvel.
Cleiderson foi encontrado caído dentro da casa, inconsciente e com várias perfurações provocadas pelos disparos. O irmão da vítima conseguiu escapar pelo quintal.
A criança de 04 anos que estava no imóvel não ficou ferida.
Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares apreenderam um revólver calibre .38, com três munições intactas, além de estojos de munições calibre 9 milímetros.
Ainda conforme o registro policial, dois suspeitos, de 32 e 35 anos, já foram identificados. As circunstâncias do ataque e a participação dos envolvidos serão apuradas durante a investigação.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia como homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de emboscada, traição ou dissimulação.
A morte de Cleiderson foi o segundo homicídio registrado em menos de sete horas no bairro Cascatinha II, em Sidrolândia.
Por volta das 17h desta quarta-feira, Alexandro dos Santos, conhecido como “Costela”, também foi baleado. Ele foi atingido por cinco disparos nas costas na Rua Ponta Porã, na saída para a região de Quebra Coco.
O Corpo de Bombeiros Militar chegou a prestar atendimento e encaminhou Alexandro ao Hospital Municipal, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
As duas ocorrências são investigadas pela Polícia Civil.
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