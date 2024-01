Jovem é morto a tiros dentro de carro em Campo Grande

Midiamax

Hugo Henrique Beltrão Santana, de 22 anos, morreu a tiros dentro de um carro HB20, de cor prata, na Rua Ciríaco Maymone, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande, na madrugada deste domingo (31).

Conforme o Midiamax, o caso aconteceu às 00h37, conforme imagens registradas por câmeras de segurança. É possível notar que o veículo para no meio da rua e cinco mulheres descem. Elas se desesperam, começam a ligar para a polícia e pedem ajuda a quem passa pela via.

Conforme o boletim de ocorrência, uma moto teria parado ao lado do carro e efetuado os disparos contra a vítima, que seguiu por alguns metros, mas acabou morrendo,.

Inicialmente, o Batalhão de Choque chegou no local, se deparou com o carro com as marcas de sangue, perfurações de tiro e o motorista morto. A equipe também encontrou as cápsulas da arma utilizada no crime.

Uma das mulheres que estava no carro teve o tornozelo atingido pelos tiros. Ela foi socorrida por outras três amigas que também estavam no veículo.