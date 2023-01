Jovem é morto a tiros durante briga em bar

Caso ocorreu na madrugada deste domingo (15) / Reprodução/Imagem Ilustrativa

Jovem, de 22 anos, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (15), durante briga em bar no município de Chapadão do Sul.

Conforme informações do Midiamax, a vítima estava no bar, quando começou a discutir com outro homem e foi atingido por três tiros. Ele também estava armado, mas com uma faca.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso é investigado pela Polícia Civil.