Jovem é morto a tiros em frente a supermercado de Campo Grande

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax

Maisson Vinicius Vitorio Costa, de 25 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira (3), em frente a um supermercado localizado na Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, no Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Próximo ao corpo, a polícia encontrou sete cápsulas calibre 9 mm (milímetros) e porção de droga, conforme o Campo Grande News.

O homicídio foi registrado por volta de 1h e não foram encontradas testemunhas no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, esteve presente e constatou a morte do jovem. Não há informações de quantos tiros acertaram o rapaz.

Na sequência, equipes da Polícia Militar, Civil, GOI (Grupo de Operações e Investigações) e Perícia estiveram no local. Durante levantamento preliminar, foram encontradas as cápsulas 9mm, uma bituca de cigarro e um aparelho celular. Ao lado do corpo da vítima, havia 50,70 gramas de cocaína.

O caso foi registrado como "homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido", na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) que funciona no Cepol.