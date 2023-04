Jovem é presa acusada de tráfico de drogas em Anastácio

Itens furtados localizados / (Foto: Divulgação)

Um jovem de 20 anos foi presa nesta segunda-feira, 24, pela equipe da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar, por tráfico de drogas em Anastácio.

Segundo a PM, após informações de que a casa escondia produtos de um furto que aconteceu no sábado, 22, mesmo endereço onde um homem acusado do crime foi preso no dia seguinte, a equipe retornou ao local. A jovem estaria com a chave da casa.

Ao chegar na casa, os militares encontraram duas televisões, um notebook, uma máquina de cartão, 86g de pasta base de cocaína em seu estado puro e cinco balanças. A jovem que estava presente no dia do roubo ocorrido, ainda afirmou ter o conhecimento de que o autor comercializava drogas, bem como os locais onde as drogas estavam armazenadas.

Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para esclarecimentos e procedimentos cabíveis.