Jovem é presa por deixar cão com pata quasa amputada e debilitada

Com quadro grave, cachorrinha passará por exames / Foto: Divulgação

Uma cachorrinha foi resgatada de maus-tratos na manhã desta segunda-feira, 2, no bairro Universitário, em Campo Grande. Uma jovem, de 21 anos, foi presa por deixar o animal doente, desnutrido e com uma pata quase amputada, com vermes.

Segundo a Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), a cadela foi encontrada em estado deplorável de subnutrição, pele descamando, unhas grandes, várias feridas pelo corpo, sendo que na pata dianteira esquerda continha uma ferida aberta com osso exposto e tomado por larvas. Além disso, havia mais três animais com infestação de carrapatos pelo corpo, que estavam vivendo em ambiente insalubre.

A autora quando questionada sobre os animais, em especial, sobre a cadela, disse ser a tutora e que estaria tratando dela, mas não apresentou nenhum medicamento, nome do médico veterinário ou qualquer tipo de documentação do animal, por exemplo, a carteira de vacinação.

Diante da situação, foi acionado o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), para realizar o recolhimento do animal, bem como a Perícia Cientifica para materializar todos os fatos observados no local.

A autora foi autuada e presa em flagrante pelo crime de maus-tratos qualificado, com pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda e conduzida até a DECAT, onde foi formalizada a prisão.