Jovem é preso após ato obsceno próximo à escola em Dourados

Delegacia de Dourados / Dourados News

Um jovem de 25 foi preso preventivamente nesta quarta-feira, 10, pela Polícia Civil após ser flagrado se masturbando próximo de uma escola de Dourados.

Segundo a polícia, o rapaz tinha costume de praticar atos libidinosos para alunas no bairro Água Clara. O caso foi levado até a Polícia Civil, pela Guarda Municipal, no final do mês de junho.

Conforme os dados levantados, uma equipe da Guarda, que realiza a Ronda Escolar, foi acionada pelo diretor da escola, após algumas alunas terem comunicado o ocorrido, no entanto, o autor não foi identificado neste primeiro momento, mas o diretor adjunto da unidade escolar foi orientado a registrar o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.

Em depoimento, a testemunha contou que, de fato, alunas adolescentes procuraram a diretoria da escola afirmando que havia um indivíduo que se masturbava para elas, no horário de entrada das aulas. E, após tomar conhecimento, os fatos foram registrados em Atas Escolares e a Guarda Municipal foi chamada.

Quatro alunas foram identificadas como vítimas da importunação sexual e prestaram declarações, sendo três delas adolescentes de 14 e 15 anos. As narrativas das vítimas foram similares, inclusive afirmando que o crime ocorria desde o início do ano letivo de 2024.

Inicialmente, acredita-se que o delito estava sendo praticado por dois indivíduos, tendo em vista que o autor dos fatos utilizava dois veículos distintos, um carro e uma moto. No entanto, a investigação apontou o jovem como autor dos fatos, que, ora utilizava um carro, ora utilizava uma motocicleta.

Em interrogatório, ele confirmou ser o indivíduo que utilizava o carro e a motocicleta nas proximidades da escola estadual em questão, mas negou que se masturbava para as alunas. Com a identificação da autoria delitiva, a Autoridade Policial responsável, delegada Ariana Gomes, representou pela decretação de prisão preventiva do indivíduo.

Assim que o pedido foi acatado pelo Poder Judiciário, o mandado foi devidamente cumprido. O inquérito policial que investigou os crimes já foi relatado e encaminhado ao Poder Judiciário.