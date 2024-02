Jovem é preso após estupro e roubo de adolescentes em Dourados

Investigação da Polícia Civil / Divulgação

Um jovem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 31, suspeito de roubar e abusar sexualmente de duas adolescentes, de 15 e 16 anos, em Dourados, na segunda-feira, 29.

Conforme a apuração da polícia, o jovem invadiu a casa por volta das 8h40, pulando o muro, entortou a grade da cozinha e conseguiu acessar a casa pela janela. Após levar uma televisão de 32 polegadas, o indivíduo, já do lado de fora, percebeu que havia adolescentes na casa. Então, retornou para o interior e abusou sexualmente delas.

"Foram obtidas imagens do autor carregando os objetos, logo depois o crime em região próxima. E, a partir das imagens, foi possível a sua identificação".

Na manhã de hoje, equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados conseguiram confirmar informações sobre o paradeiro do investigado e iniciaram monitoramento da residência, localizando ele na companhia da namorada. Também foram localizados os produtos roubados.

Foi representada a prisão preventiva, que foi deferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Dourados e cumprido pela Polícia Civil.

"As investigações continuam para a apuração de possíveis outros envolvidos. A Polícia Civil agradece o empenho dos moradores do bairro, da Polícia Militar e da Guarda Municipal pelo empenho incansável de todos na tentativa de identificação e captura do autor dos fatos desde o dia do crime".