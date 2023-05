Jovem é preso após perseguir ex e agredir morador de Batayporã por ciúme

Jovem conduzido para delegacia / Divulgação

Um jovem de 25 anos foi preso nesta segunda-feira, 15, após uma série de descumprimento de medida protetiva da ex-companheira, em Batayporã. Ele chegou a agredir e quebrar o carro de um rapaz que conversava com a mulher.

Segundo a Polícia Civil, mesmo após o deferimento das medidas protetivas fixadas, ele vinha descumprindo as condições impostas pelo juiz e além de manter contato com a vítima, estaria a perseguindo, reiteradamente, perturbando a liberdade dela.

E, se não bastasse, teria, por ciúmes, danificado o veículo de pessoa que conversava com a vítima e, ainda, praticado lesões corporais a outro indivíduo que o tentou impedir e, logo após, subtraiu o telefone celular de sua ex-convivente.

Diante disso, a Polícia de Batayporã representou pela prisão preventiva do investigado, a qual contou com parecer favorável do Ministério Público e decretação pelo Poder Judiciário, sendo cumprido, na tarde de hoje.