Jovem é preso com 748 kg de maconha em Sidrolândia

Operação na rodovia / Polícia Civil

Durante barreira policial na BR-060, na terça-feira, 18, na operação “Protetor das Divisas e Fronteiras”, policiais da DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), apreendeu 748 kg de maconha. A apreensão aconteceu no km 409, próximo ao município de Sidrolândia.

A droga estava em um carro Renault Symbol, de cor preta, que estava sendo conduzido por um jovem de 23 anos. No interior do veículo, os policiais civis encontraram 846 tabletes do entorpecente.

Diante disso, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o DRACCO, onde foi formalizado o flagrante.



