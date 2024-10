Jovem é preso com armazenamento de pornografia infantil em MS

Material apreendido na operação / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, 17, a equipe da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) e da Delegacia de Caarapó prenderam um jovem de 19 anos por armazenamento de pornografia infantil.

A investigações do Núcleo de Inteligência Policial (NIP/DEPCA) identificaram de um homem de 19 anos, residente na cidade de Caarapó, que mantinha armazenado arquivos contendo abuso sexual infanto-juvenil em ambiente cibernético.

O homem foi localizado após sua atividade cibernética com acessos a sites da Dark Web e armazenamento de grande quantidade de vídeos e fotos, com cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescente.

Durante o cumprimento do mandado o computador e os aparelhos celulares encontrados no local foram apreendidos e o homem conduzido até a Delegacia de Caarapó para as demais providências.

“Operação Sentinela” – Desenvolvida pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), visa a repressão da exploração sexual infanto-juvenil, através do monitoramento constante de atividades ilícitas, em meio virtual.

A DEPCA realiza as investigações a partir da parceria com a National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC (EUA) e Polícia Federal.