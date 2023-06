Jovem é preso com espingarda e munições em Ivinhema

Arma e munições apreendidas / Foto: Divulgação

Um jovem de 28 anos foi preso na segunda-feira, 12, pela equipe do 8º Batalhão de Polícia Militar, “Guardião do Vale do Ivinhema”, com arma e munições, na MS-141.

Os policiais fiscalizavam a rodovia quando um VW Gol reduziu bruscamente a velocidade, o que chamou a atenção da guarnição.

Foi realizada a abordagem e em busca no veículo foi encontrada uma espingarda calibre 24 e 06 munições de mesmo calibre, sem documentação legal, já em consulta aos dois ocupantes do veículo, nada pendente foi localizado em desfavor de ambos. Questionado de quem seria o armamento, bem como as munições, o condutor se manifestou e disse que não possuía a documentação obrigatória.

O acusado e as apreensões foram levadas para delegacia.