Jovem é preso com mochilas cheias de maconha e sementes da planta

Divulgação

Jovem de 24 anos foi preso no último sábado (18), dentro de um ônibus de transporte de passageiros, com duas mochilas, sendo que uma estava com tabletes e outra com sementes da planta da droga.

A averiguação ao ônibus foi feita pela guarnição de Radiopatrulha de Bela Vista.

Durante realização de rondas e policiamento ostensivo, a guarnição de serviço de Bela Vista realizou abordagem em ônibus de transporte de passageiros, para fins de averiguação e verificação do condutor, veículo e passageiros.

No ato de revista do ônibus, sobre as poltronas de números 28 e 29, estavam duas mochilas de cor preta, sem tickets de identificação.

Ao abrir a mochila, foram encontradas 28 tabletes de maconha, pesando 24kg e um fardo com sementes da mesma substância.

Para identificar o proprietário das mochilas, foi perguntando ao motorista do ônibus, quem seria o responsável das mesmas, sendo o autor localizado sentado na poltrona de número 27.

O autor, um homem de 24 anos, recebeu voz de prisão e juntamente com a droga apreendida, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, para as providências cabíveis.