Jovem é preso com quase 50 porções de droga em Ivinhema

Ilícitos apreendidos pela Polícia Civil / (Foto: Divulgação)

Um jovem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas em Ivinhema. A Polícia Civil investigava o acusado após receber informações sobre a venda de drogas e armas na cidade.

O serviço de inteligência da polícia passou a monitorar o acusado e a residência. Ele foi flagrado com 44 papelotes de substância análoga à maconha e 5 papelotes de substância análoga à cocaína, R$537 reais em notas fracionadas, balança de precisão e papel com anotações típicas do tráfico de drogas.

Ele confessou o crime, sendo encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema. Denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do Whatspp (67) 99208-9491, o sigilo é garantido por lei.