Jovem é preso e adolescente apreendida por tráfico de drogas no Jardim Aeroporto

Droga totalizou 6,5 kg / Foto: Divulgação

A equipe da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos e apreendeu uma adolescente de 17 anos por tráfico de drogas no Jardim Aeroporto, na noite de segunda-feira, 8. O casal estava com seis tabletes de maconha.

Uma equipe realizava patrulhamento na região quando notaram o casal em alta velocidade em uma moto. A adolescente pilotava e tentou fugir ao ver a viatura. O jovem estava de passageiro e carregava uma mochila com 6,5 kg de droga, que jogou durante a perseguição. Eles foram pegos quando a motociclista perdeu o controle da direção na Estrada da Cancha.

Durante a abordagem policial o homem de 21 anos, no intuito de ludibriar os policiais, informou um nome falso, mas logo assumiu o verdadeiro, relatando que estava evadido do sistema prisional de Campo Grande.

O casal informou que pegou a droga na Capital para revender na cidade. Questionados se havia mais quantidade do entorpecente, a jovem disse que em sua residência tinha apenas uma pequena porção escondida. Os militares, então, deslocaram até a residência da menor infratora, informaram a mãe sobre a situação e foram autorizados entrarem na residência para verificar as drogas. Nas buscas pela residência foram encontrados 26g de maconha.

O autor e a menor infratora foram encaminhados, juntamente com as drogas, para a Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as providências.