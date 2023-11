Jovem é preso e adolescente apreendido por tráfico de drogas em Aquidauana

Divulgação

Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido, por tráfico de drogas próximo à creche na rua Antônio Campelo, em Aquidauana. A prisão foi feita pela Força Tática da Polícia Militar, na tarde de ontem (8).

A denúncia que chegou à PM é que dois homens estavam comercializando drogas na região.

No local, os policiais avistaram dois indivíduos com as mesmas características informadas, que ao perceberem a aproximação da viatura dispensaram o algo no chão e fugiram, sendo alcançados e abordados na Rua Antônio Campelo.

Durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso de um dos envolvidos, o jovem de 18 anos, com 04 Paradinhas de pasta base de cocaína, pesando um total de 0.70g, e R$61,00 em cédulas trocadas.

Questionados sobre a droga, eles informaram que de fato estavam comercializando.

O outro, o adolescente, disse ter dispensado uma paradinha de maconha, retornando ao local inicial da abordagem foi encontrado de fato uma paradinha da substância citada pesando aproximadamente 3g; questionado se tinha mais drogas, informou que sim e que o restante estaria em uma residência abandonada na Rua Antônio Campelo.

Ao chegar no local indicado por ele, foi localizado em uma sacola plástica com 40 invólucros de maconha pesando aproximadamente 428g, uma porção da mesma substância que estava dentro de outra sacola pesando aproximadamente 65g e um rolo filme pvc usado para embalar a droga.

O adolescente confessou que buscou a maconha em Campo Grande e retornou à cidade de Aquidauana através de Carona Amiga.

Depois, ele fracionou e preparou para comercializar, disse ainda que vende em porções de R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00.