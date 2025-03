Itens apreendidos na operação / Divulgação

Nesta sexta-feira, 7, a Polícia Civil de Bonito prendeu em flagrante um jovem de 22 anos pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante o cumprimento de uma ordem judicial, quando os policiais fecharam uma boca de fumo na Vila Machado, na cidade de Bonito.

Durante a ação, os agentes encontraram na residência do autor um tablete de maconha, além de porções já embaladas e outros materiais relacionados ao comércio de entorpecentes, como balanças e um celular. A droga apreendida totalizou 394,5 gramas.

O acusado confessou a prática do crime e foi imediatamente conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Bonito, onde o flagrante foi formalizado. A Polícia Civil segue com investigações para apurar outros possíveis envolvidos no esquema de tráfico na região.