Jovem é preso em flagrante por estupro de idosa em Ivinhema

Polícia Civil de Ivinhema / Divulgação

A equipe da delegacia de Ivinhema, prendeu em flagrante um homem de 21 anos por estuprar uma senhora de 61 anos. O suspeito teria fugido do local do crime, mas foi preso em menos de 24h.

Segundo a Polícia Civil, um grupo de pessoas estavam se confraternizando em frente à residência de um parente da vítima e em determinado momento, a vítima recebeu um convite de uma mulher, que até então não conhecia, para que a acompanhasse até sua casa para buscar cigarro, o que foi aceito.

No local, estava o filho dessa mulher, um homem de 21 anos, que, sem nada dizer, puxou a vítima para o quarto, trancou a porta e abusou sexualmente da idosa. Após os fatos, mãe e filho fugiram do local.

Assim que o caso foi noticiado à Polícia Civil, duas frentes de trabalho foram realizadas; a primeira, com o depoimento de todos os envolvidos; a segunda, com o objetivo de capturar os suspeitos.

No curso das diligências investigativas, agentes da polícia civil obtiveram informações sobre a localização do autor, oportunidade em que foram até o local, com o apoio da Polícia Militar, e realizaram a prisão em flagrante do investigado. Ao ser interrogado, o homem confessou o crime.

Serviço: A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do Whatsapp (67) 99208-9491).