Jovem é preso em flagrante por furto de fraldas e arroz em Miranda

Delegacia da `Polícia Civil de Miranda / PCMS

Na noite desta segunda-feira, 17, a Polícia Civil prendeu em flagrante um jovem de 24 anos por furto de fraldas e um pacote de arroz em Miranda, município do interior de Mato Grosso do Sul. O suspeito, egresso do sistema prisional, teria subtraído os itens da casa de uma mulher de 26 anos, que procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

De acordo com o boletim, a vítima relatou que os produtos , sendo oito pacotes de fraldas e um pacote de arroz, haviam sido furtados de sua residência. As fraldas, segundo ela, haviam sido ganhadas em uma confraternização. A mulher explicou ainda que estava acolhendo em sua casa a mãe do autor, e que ele se aproveitou da visita para cometer o furto.