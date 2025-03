Jovem Ã© preso por agressÃ£o e ameaÃ§a a ex em Aquidauana

Equipe da DAM de Aquidauana / Divulgação

Na tarde desta quarta-feira, 5, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Aquidauana, prendeu um jovem de 24 anos, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal e ameaça contra sua ex-companheira. A prisão preventiva foi representada pela autoridade policial e deferida pelo Poder Judiciário local.

Conforme apurado, a vítima conviveu em união estável com o autor, com quem teve dois filhos. No entanto, em razão de agressões físicas, sexuais e psicológicas, a relação foi encerrada, sendo deferida em seu favor medida protetiva de urgência, que vinha sendo cumprida até a data dos fatos.

Na noite do último sábado, 2, sem autorização da vítima, o indivíduo compareceu à residência dela e pediu para permanecer um tempo com o filho do casal, de três anos de idade. Sensibilizada, a vítima permitiu que ele ficasse com a criança, combinando que seria devolvida no dia seguinte.

Contudo, por volta das 23h40min do mesmo dia, o autuado invadiu a casa da vítima, que, naquele momento, estava apenas com a filha de um ano. Em visível estado de embriaguez, passou a ameaçá-la de morte, dizendo: “hoje eu vou te matar”.

Em seguida, agrediu a vítima, empurrando-a no sofá, jogando-a ao chão e tentando enforcá-la. Durante todo o ataque, o autor afirmava que iria matá-la naquela noite.

Para se defender, a vítima conseguiu morder um dos dedos do agressor, o que possibilitou sua fuga. Devido às agressões, a vítima sofreu a fratura de um dente e diversas lesões no pescoço.

Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão do indivíduo, que foi capturado na cidade de Aquidauana e conduzido à DAM de Aquidauana, onde permanecerá à disposição da Justiça.