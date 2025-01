Jovem é preso por estupro de adolescente de 13 anos em MS

Polícia Civil de MS / Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Polícia Civil cumpriram, na tarde de segunda-feira (20), um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário contra um jovem de 19 anos. A prisão foi ordenada em razão de sua suposta participação em um estupro de vulnerável contra uma menina de 13 anos, caso que gerou grande comoção e revolta na comunidade local.

Após diligências investigativas, o Setor de Investigações Gerais da Delegacia tomou conhecimento de que o rapaz estaria escondido na residência de sua genitora e que iria para um estabelecimento comercial localizado na área central do município. Com base nas informações obtidas, a equipe do SIG montou campana próximo ao local indicado e aguardou a chegada do indivíduo.

Após algumas horas de vigilância, ele foi avistado transitando pela calçada nas imediações do estabelecimento. Nesse momento, os policiais efetuaram a abordagem e deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário.

O jovem encontra-se custodiado na sede policial, à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

*A cidade de MS é ocultada por sigilo à vítima.