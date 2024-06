Jovem é preso por estupro e estupro de vulnerável em Sidrolândia

Caso foi registrado na DP de Sidrolândia. / Divulgação

A equipe da Delegacia de Polícia de Sidrolândia efetuou a prisão de um homem de 26 anos na tarde de quinta-feira, 13. O indivíduo estava com um mandado de prisão preventiva em aberto por envolvimento em crimes de ameaça, estupro e estupro de vulnerável contra sua companheira e a filha dela, uma menor de 11 anos. Os delitos ocorreram em uma área rural do município de Anastácio em maio deste ano.

Após receberem informações dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Anastácio sobre o possível paradeiro do suspeito, os investigadores do serviço de inteligência da Delegacia de Sidrolândia conduziram levantamentos investigativos que resultaram na localização e subsequente prisão do indivíduo.

Ao receber voz de prisão, o homem foi encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos legais necessários.