Jovem é preso por tentar passar notas falsas em Campo Grande

Divulgação Polícia Civil

Segundo a polícia, as investigações começaram após denúncias de que o suspeito estaria circulando pela região com cédulas falsificadas. Durante diligências, os investigadores identificaram vítimas e obtiveram imagens que ajudaram a reconhecer o indivíduo, incluindo suas vestes e compleição física.

Na manhã de ontem (14), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), prendeu um jovem de 19 anos suspeito de tentar passar notas falsas em diversos comércios na 4ª Área da Capital, região do Anhanduizinho.

As apurações mostraram que o suspeito havia solicitado um veículo de aplicativo até a Avenida Marginal Bálsamo, no Núcleo Habitacional Universitárias.

No local, posteriormente identificado como sua residência, ele foi localizado pelos policiais ainda com as mesmas vestes utilizadas durante a tentativa de golpe. Sob sua posse, foram encontradas diversas notas falsas.

Questionado, o jovem confessou ter produzido as cédulas naquela manhã e utilizado parte delas para realizar compras em comércios locais. Ele recebeu voz de prisão e foi apresentado na DERF, junto com as notas apreendidas.

As cédulas apresentavam grande semelhança com as originais, sendo que muitos comerciantes só conseguiram identificar a falsificação com o uso de equipamentos específicos, como luz ultravioleta ou canetas detectoras químicas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!