Jovem é preso por tentar passar notas falsas em Campo Grande

O suspeito já possuía antecedentes por crimes patrimoniais, incluindo prisão recente por roubo
Divulgação Polícia Civil
Na manhã de ontem (14), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF), prendeu um jovem de 19 anos suspeito de tentar passar notas falsas em diversos comércios na 4ª Área da Capital, região do Anhanduizinho.
Segundo a polícia, as investigações começaram após denúncias de que o suspeito estaria circulando pela região com cédulas falsificadas. Durante diligências, os investigadores identificaram vítimas e obtiveram imagens que ajudaram a reconhecer o indivíduo, incluindo suas vestes e compleição física.
As apurações mostraram que o suspeito havia solicitado um veículo de aplicativo até a Avenida Marginal Bálsamo, no Núcleo Habitacional Universitárias.
No local, posteriormente identificado como sua residência, ele foi localizado pelos policiais ainda com as mesmas vestes utilizadas durante a tentativa de golpe. Sob sua posse, foram encontradas diversas notas falsas.
Questionado, o jovem confessou ter produzido as cédulas naquela manhã e utilizado parte delas para realizar compras em comércios locais. Ele recebeu voz de prisão e foi apresentado na DERF, junto com as notas apreendidas.
As cédulas apresentavam grande semelhança com as originais, sendo que muitos comerciantes só conseguiram identificar a falsificação com o uso de equipamentos específicos, como luz ultravioleta ou canetas detectoras químicas.
