Jovem é preso por tráfico de drogas em açougue de Coxim

Drogas e ferramentas apreendidas / Divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, nesta semana, um jovem de 27 anos suspeito de comandar um esquema de tráfico de drogas em Coxim. A operação, conduzida pela Primeira Delegacia de Polícia do município, cumpriu mandados de busca e apreensão em duas residências e em um estabelecimento comercial que funcionava como açougue.

O investigado, que possuía imóveis nos bairros Nova Coxim e Santa Maria, era apontado como responsável pela distribuição de entorpecentes na região. Durante as buscas no açougue, os agentes encontraram 9,58 gramas de pasta base de cocaína próximo ao caixa registradora, supostamente para venda direta. No espaço destinado à desossa, foram apreendidos um tablete da mesma substância pesando 830 gramas, além de materiais utilizados para a comercialização, como faca, tesoura, sacolas para embalagem, três balanças de precisão e caixas com comprovantes de pagamentos entre R$ 18 e R$ 40.

Na residência do suspeito, os policiais localizaram mais 4,54 gramas de pasta base de cocaína em cima da geladeira e R$ 2.414 em espécie. No veículo do jovem, foi apreendido um papelote da droga, pronto para venda, pesando 0,5 grama.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Coxim, onde foi autuado por tráfico de drogas.