Jovem é preso por tráfico de drogas próximo a escola em Anastácio

Arquivo/Jornal O Pantaneiro

Jovem de 18 anos, conhecido como "Gordinho," foi preso na manhã desta quinta-feira (24) por tráfico de drogas em Anastácio.

Policiais da Força Tática efetuaram a detenção do jovem após investigações baseadas em denúncias de que ele continuava praticando o tráfico de drogas nas imediações da Escola Romalino Alves de Albres, mesmo após ter sido preso pelo mesmo crime em agosto deste ano.

Por volta das 11h, os agentes avistaram o jovem em frente à escola, onde ele tentou dispensar duas porções de substância semelhante à maconha ao perceber a aproximação da viatura. As porções, que somavam cerca de 19 gramas, foram apreendidas e ele confessou estar no local para realizar uma entrega, pela qual receberia R$ 100 via Pix.

Durante a abordagem, o suspeito informou à polícia que possuía mais drogas em sua residência, na Rua João Câncio Alves.

Com a autorização da mãe do suspeito, a equipe realizou buscas no local e encontrou mais entorpecentes: oito porções de maconha (82,6 g) e um pote com 13,3 g da mesma substância, além de uma balança de precisão localizada na varanda da casa.

Segundo a polícia, o jovem foi detido três vezes nos últimos meses pelo mesmo crime, utilizando métodos semelhantes. Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde a prisão foi confirmada e ele foi informado sobre seus direitos.