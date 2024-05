Jovem é preso por tráfico internacional de drogas em Anastácio

Droga apreendida / Divulgação

Em uma ação para combater o tráfico de drogas provenientes de países fronteiriços, como Paraguai e Bolívia, o Canil Setorial do 7º BPM intensificou as abordagens em Anastácio. Na última segunda-feira, 6, um jovem de 25 anos foi preso com a mala lotada de drogas, em um ônibus de viagem, vindo de Jardim e com destino a Aquidauana.

Com o auxílio de um cão farejador, os policiais detectaram drogas em uma mala pertencente ao jovem, natural do Paraguai. Dentro da mala, além de roupas, foram encontrados nove tabletes e 01 invólucro contendo maconha, totalizando aproximadamente 8,5 quilogramas da substância.

Ao ser interrogado, Ronaldo admitiu que adquiriu a droga em Santa Clara, no Paraguai, e planejava vendê-la em Aquidauana, com um lucro estimado em R$ 6 mil. Diante da situação, Ronaldo e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande-MS.

Vale destacar que o jovem apresentava uma queimadura na perna direita, causada por contato com um escapamento de moto, e foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança durante o procedimento.