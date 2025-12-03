Jovem fica inconsciente após colisão entre carro e moto no Nova Aquidauana

Divulgação/ Bombeiros

Um jovem de 23 anos foi socorrido inconsciente pelo Corpo de Bombeiros na tarde de terça-feira (3) após uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta no bairro Nova Aquidauana.



A guarnição foi acionada para atender o sinistro de trânsito e, ao chegar ao local, encontrou a vítima em decúbito lateral, com sinais de traumatismo cranioencefálico (TCE), presença de sangue nas vias aéreas e respiração ruidosa.



Os bombeiros iniciaram imediatamente os primeiros socorros, realizando estabilização e imobilização da vítima, que apresentava quadro de inconsciência. Após o atendimento inicial, o jovem foi levado ao pronto-socorro de Aquidauana, onde deu entrada ainda inconsciente.



Segundo informações posteriores, o motociclista foi transferido para Campo Grande para continuidade do atendimento médico especializado. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.

