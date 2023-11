Jovem interfere em briga entre casal e é espancado em Miranda

Viatura da Polícia Civil / Ronald Regis

Um rapaz foi espancado com garrafadas por um jovem de 22 anos que estava descontrolado de ciúme pela mulher. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (22), em um bar do município de Miranda.

De acordo com informações policiais, a vítima procurou a delegacia e contou que estava no bar e que ele e mais algumas pessoas interromperam a briga entre o agressor e a namorada, na praça central.

Logo depois, a vítima surpreendida pelo autor que o atingiu com cacos de garrafas. O rapaz relatou à polícia que o agressor não aceita que a namorada converse com outra pessoas. Após a agressão, o homem sumiu.



Consta ainda no boletim de ocorrência que o agressor é usuário de drogas e que sempre está na praça.