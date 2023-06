Jovem invade casa e morre esfaqueado em Bela Vista

Morto teria invadido a casa e tentado atingir cadeirante - Crédito: Jardim MS News

Jonas Miguel Martinez Sanabria, 26 anos, foi morto na noite desse sábado, 24, no bairro Nova Esperança no município de Bela Vista, após sair de uma festa junina e invadir a casa de um cadeirante com quem tinha rixa.

Conforme informações do site local, Jardim MS News, Jonas estava em uma festa junina, realizada na rua Vazante da Prata, e resolveu invadir a residência em frente ao local, onde moraria um jovem que é cadeirante e teria um desentendimento antigo com ele.

No quintal da casa, ele tentou atingir o cadeirante, mas o pai da vítima interveio e acertou Jonas com um único golpe de faca na região abdominal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ele já estava morto.

A Polícia Militar foi ao local e prendeu o pai do cadeirante, além de preservar o local até equipe de perícia científica de Jardim chegar até a casa.

O caso será investigado pela polícia civil do município.