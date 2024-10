Jovem leva tiro na cabeça em frente a delegacia

Viatura da Policia Militar / Arquivo, Ilustrativa

Jovem, de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi perseguido e baleado na cabeça em frente a delegacia da Polícia Civil de Chapadão do Sul. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (23).

O crime ocorreu por volta das 21h na Avenida Quatro, no Centro do município, segundo o Campo Grande News. Conforme contra no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a vítima estava em seu carro Ford Fiesta, quando passou a ser perseguida por dois homens em uma motocicleta.

Quando foi alcançado pelos criminosos, o jovem foi baleado. Os disparos acertaram a cabeça e as costas do rapaz.

O plantonista da delegacia ouviu o barulho dos tiros e olhou na câmera o que estava acontecendo, no mesmo instante, foi informado por uma equipe da Polícia Militar que havia um homem ferido por arma de fogo em frente a unidade.

Na ocorrência não consta quem foi responsável por socorrer o jovem, mas ele foi levado para o hospital consciente e orientado. Após o crime, os suspeitos fugiram e até o momento não há informação se já foram localizados e presos.

A tentativa de homicídio está sendo investigada e posteriormente, de acordo com a delegada responsável pelo caso, Bianca Martins, será divulgado uma nota à imprensa sobre o caso.