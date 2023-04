Jovem morre ao perder o controle da moto e invadir matagal de aldeia em Dourados

Local do acidente / Foto: Dourados News

Elionai dos Santos Ortiz, de 21 anos, morreu na noite de sábado, 15, ao perder o controle da moto e cair em uma área de matagal da Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

A vítima sofreu ferimentos na queda, não resistiu e faleceu antes da chegada do socorro, conforme o site Dourados News.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia estiveram no local. O caso foi registrado na delegacia e as causas do acidente são apuradas.