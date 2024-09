Jovem morre ao ser arremessado de carro na MS-316

MS Todo Dia

Moises Garcia dos Santos, de 24 anos, morreu neste sábado (31), em um acidente em Chapadão do Sul, depois que o carro em que estava capotar na MS-316. Ele estava com um grupo de amigos e a motorista estava embriagada.

O acidente aconteceu depois das 17 horas, quando o grupo de amigos voltava de uma festa. A jovem de 19 anos que dirigia o veículo contou que eles estavam em uma confraternização em Chapadão do Céu quando ao retornarem, assumiu a direção do carro.

Ela disse que assumiu a direção do veículo, já que o motorista que seria Moisés estava embriagado. Ainda segundo o relato feito à Polícia Militar, no KM-44, Moisés inesperadamente puxou o volante do carro.

A jovem disse ter tentado retomar a direção quando perdeu o controle e capotou o carro várias vezes.

Com isto, Moisés e outra passageira foram arremessados a 100 metros, sendo que o rapaz morreu no local do acidente, conforme o Midiamax.

Os outros três ocupantes foram socorridos e encaminhados para o hospital. Só a motorista estava com cinto de segurança. Ela fez o teste do bafômetro que deu positivo para embriaguez, com resultado de 0,44 mg/l.