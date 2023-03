Jovem morre ao ser esfaqueado no pescoço em Dourados

Jovem morreu após ser esfaqueado / Redes Sociais

O jovem Taylan Lucas Vilhalva do Nascimento, 18 anos, morreu após ser esfaqueado no pescoço no bairro Estrela Porã, em Dourados. O registro do óbito foi feito nesta sexta-feira, dia 10, mas a morte cerebral ocorreu no Hospital da Vida, quarta-feira, dia 8.

Conforme o Dourados News, o crime ocorreu na segunda-feira (6) e o garoto estava internado no Hospital. Os médicos decretaram a morte cerebral do garoto e a família aceitou fazer a doação dos órgãos de Taylan, onde teriam sido captados rim, fígado e córnea.

O caso

Por volta das 20h30 da segunda-feira (6), o jovem passava a pé por uma viela localizada entre os residenciais Vila Roma II e Vila Roma III, região Sudoeste da cidade, quando foi surpreendido por um indivíduo que desceu da bicicleta e atacou Taylan desferindo dois golpes de faca que acertaram o pescoço.

A vítima foi socorrida em ação conjunta envolvendo equipes de socorristas do 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e no trajeto para o Hospital da Vida, Taylan sofreu parada cardíaca, sendo reanimado pelos médicos e enfermeiros.

A polícia segue com as investigações sobre a autoria e a motivação do crime.