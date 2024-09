Jovem morre ao tentar ultrapassar em trecho proibido e é atingida por carreta

Motor do carro foi lançado do veículo com batida / Direto das Ruas

Moradora de Paranaíba, a bancária Emily Bastos Correa Lira, 29 anos, morreu após ter o carro atingido por uma carreta, na BR-158, no município de Aparecida do Taboado. O acidente ocorreu na tarde de domingo (29), durante uma tentativa de ultrapassagem em trecho proibido.

Conforme o Corpo de Bombeiros, no momento do acidente, a mulher voltava da casa de seus pais, na cidade de Primavera do Oeste em São Paulo, cidade onde morava antes de se mudar para Mato Grosso do Sul, conforme o Campo Grande News.

Por volta das 14h30, próximo ao Posto Novo Matogrosso, Emily dirigia um Volkswagen Gol, quando tentou ultrapassar dois carros em uma faixa continua, momento em que foi atingida por uma carreta bitrem que seguia na rodovia sentido contrário a vítima.

Quando percebeu que seria atingida, a jovem tentou desviar da carreta, mas acabou batendo na lateral do veículo. Com a força do impacto, o carro da vítima foi lançado para fora da pista. Os pneus do Gol estouraram e o motor do automóvel lançado a alguns metros.

Equipes de resgaste da Concessionária Way, Corpo de Bombeiros e PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionados para atender a ocorrência. A funerária de Paranaíba foi até o local para fazer a remoção do corpo.