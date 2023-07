Jovem morre após bater carro em árvore e cair em córrego em Três Lagoas

Ismael Natan Carvalho de Freitas, de 25 anos, morreu em um grave acidente de trânsito no fim da tarde desta quarta-feira, 12, em Três Lagoas. Ele conduzia um veículo de passeio e bateu contra árvore, caindo em um córrego numa estrada vicinal que liga a BR-158.

Segundo o site Rádio Caçula, a vítima permaneceu presa dentro do veículo ao cair nas águas do córrego. Funcionários de uma empresa é quem teriam avistado a situação e perceberam a presença de Ismael no veículo.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local, mas constatou a morte do jovem. O corpo só foi retirado do veículo após a realização da Perícia Científica. Ainda conforme o site, houve a necessidade de um caminhão munk para retirar o carro do córrego.

De acordo com o site local, Ismael teria 'voado' cerca de sete metros até cair no local onde foi encontrado pelos funcionários da empresa.

O condutor teria perdido a direção do veículo em uma curva da estrada, onde existe uma descida e ao não ter controle, bateu contra a árvore e só parando dentro do córrego.

O corpo do rapaz foi removido para o IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal) e posteriormente será liberado para a família. A investigação será feita pela Polícia Civil.