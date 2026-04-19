Acessibilidade

19 de Abril de 2026 • 18:41

Buscar

Últimas notícias
X
TRAGÉDIA

Jovem morre após grave acidente de moto em Jardim neste domingo

Corpo foi encaminhado ao IML de Aquidauana para análise

Redação com informações Jardim News

Publicado em 19/04/2026 às 16:59

Atualizado em 19/04/2026 às 17:08

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Jardim News

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (19), em Jardim, resultou na morte de um jovem de 23 anos. A vítima foi identificada como Marcos Vinícius Medina Machado, conhecido popularmente como “Marquinhos”.

Segundo informações apuradas no local, Marcos conduzia uma motocicleta Honda pela Rua Rondonópolis quando, por circunstâncias que ainda serão investigadas pelas autoridades, perdeu o controle da direção. Em seguida, a moto atingiu o meio-fio e colidiu violentamente contra uma árvore.

Com a força do impacto, a motocicleta foi arremessada a alguns metros do ponto da batida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegar ao local constatou que o jovem já estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar esteve presente realizando o controle do tráfego na região, enquanto a equipe da Polícia Científica executou os procedimentos de perícia para apurar as circunstâncias do acidente.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pela funerária Pax Monte Sião e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana. De acordo com informações, o IML de Jardim não estava realizando atendimentos neste fim de semana devido à ausência de médico legista.

Marcos Vinícius era conhecido na região por atuar como domador de animais em fazendas e também por possuir familiares no Assentamento Guardinha, em Jardim.

As causas do acidente seguem sob investigação das autoridades competentes.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

O Rasta Viajero

Do Pantanal para o Mundo: Viajante costarriquenho cruza Aquidauana a bordo de uma Vespa 94

GALERIA DE FOTO

2º Shopping Show Rural Nioaque/MS

GALERIA DE FOTO

Aniversário de 177 anos de Nioaque/MS

Informe Publicitário

Senar/MS oferece qualificação gratuita para o agro sem sair de casa

Publicidade

EDUCAÇÃO

Município recebe novo ônibus para reforçar transporte de alunos da zona rural

ÚLTIMAS

Tecnologia

Aquidauana implanta Inteligência Artificial em compras públicas e capacita servidores

O município é um dos pioneiros no uso da ferramenta em Mato Grosso do Sul

TRÂNSITO

Carro e moto colidem no trevo em Anastácio (MS)

Motociclista foi atendido pelo SAMU

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo