Jovem morre após grave acidente de moto em Jardim neste domingo

Jardim News

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (19), em Jardim, resultou na morte de um jovem de 23 anos. A vítima foi identificada como Marcos Vinícius Medina Machado, conhecido popularmente como “Marquinhos”.

Segundo informações apuradas no local, Marcos conduzia uma motocicleta Honda pela Rua Rondonópolis quando, por circunstâncias que ainda serão investigadas pelas autoridades, perdeu o controle da direção. Em seguida, a moto atingiu o meio-fio e colidiu violentamente contra uma árvore.

Com a força do impacto, a motocicleta foi arremessada a alguns metros do ponto da batida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegar ao local constatou que o jovem já estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar esteve presente realizando o controle do tráfego na região, enquanto a equipe da Polícia Científica executou os procedimentos de perícia para apurar as circunstâncias do acidente.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pela funerária Pax Monte Sião e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana. De acordo com informações, o IML de Jardim não estava realizando atendimentos neste fim de semana devido à ausência de médico legista.

Marcos Vinícius era conhecido na região por atuar como domador de animais em fazendas e também por possuir familiares no Assentamento Guardinha, em Jardim.

As causas do acidente seguem sob investigação das autoridades competentes.