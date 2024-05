Jovem morre após ser atingido por golpes de faca durante briga em Sidrolândia

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Sidrolândia / Divulgação/Sejusp

Geovani Arza Pinto, de 24 anos, faleceu após ser esfaqueado na última sexta-feira (24). O crime ocorreu na Rua Adelina Ferreira Barbosa, no Residencial Cascatinha, em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. A vítima e o suspeito estavam bebendo juntos quando iniciaram uma briga.

Segundo o site Noticidade, Geovani foi encontrado ainda vivo no cruzamento das ruas Adelina Ferreira Barbosa e Joaquim dos Santos, caído no chão e inconsciente. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relataram à polícia que Geovani e o suspeito se desentenderam enquanto bebiam, e a briga teria começado por causa de uma mulher. Geovani foi atingido por golpes de faca e tentou fugir para pedir socorro, mas acabou caindo na frente de uma casa.

O suspeito fugiu após o crime e ainda não foi localizado. Na residência, os policiais encontraram a faca usada no crime. O caso está sob investigação.