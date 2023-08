Jovem morre após ser atingido por tiros em Campo Grande

Rangel Batista da Silva, de 19 anos, foi morto com vários disparos na noite desta segunda-feira (21) na rua Alcebíades Barbosa, no Jardim Anache, em Campo Grande. A suspeita é que dois homens tenham participado do homicídio.

O jovem chegou a ser socorrido por testemunhas para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, mas diante da gravidade dos ferimentos, não resistiu.

Pelo menos um dos pistoleiros invadiu a residência onde estava a vítima, atirou cerca de 10 vezes contra Rangel e logo na sequência, fugiu do local em uma motocicleta antes mesmo que a Polícia Militar pudesse chegar.

Vizinhos relataram que escutaram diversos disparos na direção do jovem e da casa onde ele estava. Ainda conforme apurado, Rangel chegou com vida a unidade de saúde, mas não resistiu. Não foi informado quantos tiros atingiram a vítima.

O jovem tem inúmeras passagens pela polícia, entre furto, roubo, desobediência, receptação, dano, lesão corporal, homicidio e até tráfico de drogas. Inclusive, existe a suspeita de que ele estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a cena, já que encontrou cápsulas no endereço. A Polícia Científica foi acionada, assim como a Polícia Civil para dar prosseguimento aos trabalhos.