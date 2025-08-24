Jovem morre após ser encontrado com vários ferimentos em avenida

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax, Ilustrativa

Um jovem, de 18 anos, morreu na noite deste sábado (23), após ser encontrado com diversos ferimentos na Avenida Guaicurus, no Jardim Monumento, próximo a uma funerária, em Campo Grande.

A mãe da vítima disse à polícia que recebeu uma ligação de pessoa desconhecida informando que o filho estava caído na via. O socorro, possivelmente realizado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), levou a vítima para a Santa Casa, onde deu entrada às 17h28.

Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada às 23h, segundo o Campo Grande News.

A família esteve na delegacia na manhã deste domingo (24), visivelmente abalada. Eles registraram a ocorrência e aguardavam a liberação do corpo.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do ocorrido. A vítima havia saído de casa dizendo que iria à casa da namorada. Não foi localizado nenhum boletim de ocorrência anterior em nome dele relacionado ao caso.

A polícia investiga as causas da morte, que podem incluir atropelamento ou outra forma de violência, já que o jovem apresentava múltiplas lesões.

