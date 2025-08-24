Acessibilidade

24 de Agosto de 2025 • 15:14

Buscar

Últimas notícias
X
Jardim Monumento

Jovem morre após ser encontrado com vários ferimentos em avenida

Ele foi socorrido pelo Samu e levado para Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos

Redação

Publicado em 24/08/2025 às 10:51

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax, Ilustrativa

Um jovem, de 18 anos, morreu na noite deste sábado (23), após ser encontrado com diversos ferimentos na Avenida Guaicurus, no Jardim Monumento, próximo a uma funerária, em Campo Grande.

A mãe da vítima disse à polícia que recebeu uma ligação de pessoa desconhecida informando que o filho estava caído na via. O socorro, possivelmente realizado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), levou a vítima para a Santa Casa, onde deu entrada às 17h28.

Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada às 23h, segundo o Campo Grande News.

A família esteve na delegacia na manhã deste domingo (24), visivelmente abalada. Eles registraram a ocorrência e aguardavam a liberação do corpo.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do ocorrido. A vítima havia saído de casa dizendo que iria à casa da namorada. Não foi localizado nenhum boletim de ocorrência anterior em nome dele relacionado ao caso.

A polícia investiga as causas da morte, que podem incluir atropelamento ou outra forma de violência, já que o jovem apresentava múltiplas lesões.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Policial

Homem é preso após ameaçar os pais com faca em Campo Grande

Policial

Pedestre fica ferido após ser atropelado por motocicleta

Polícia

Polícia Civil fecha abatedouro clandestino de frangos em Campo Grande

Brasil pode retomar exportações de carne de frango em 28 dias

Governo divulga valor real do frango para abate e aumenta transparência no setor avícola

Frango Vida garante expansão e modernização da cadeia produtiva de MS

Jardim

Viatura da PRF capota após perseguição na BR-267

Publicidade

Polícia

Homem é preso em Corumbá por descumprir medida protetiva e ameaçar ex

ÚLTIMAS

Inmet

Máxima é de 30ºC em Aquidauana hoje com temperatura em declínio

Nova frente fria chega ao Estado hoje

Política

Projeto de lei amplia cotas raciais em concursos públicos de MS

Dados do Censo 2022 do IBGE apontam que a população negra (pretos e pardos) no Brasil supera 50%

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo