Jovem morre atropelado por ônibus de viagem na BR-262

Um jovem de 24 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus de turismo, na BR-262, em Terenos, na noite de quarta-feira (5).

Segundo informações do Campo Grande News, o jovem caminhava pela rodovia, quando foi atingido pelo ônibus, por volta das 19h30.

O coletivo seguia sentido Aquidauana para a Campo Grande. Não se sabe se havia passageiros no ônibus no momento do acidente.

A vítima não portava documentos pessoais e não foi identificada no local.

Além da PRF, a Polícia Civil e peritos estiveram no local do acidente, onde foram realizados os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor, na delegacia de polícia de Terenos.