Jovem morre em acidente de moto durante a madrugada em Ribas do Rio Pardo

Reprodução/Notícias do Cerrado

O motociclista Diego Lemes do Nascimento, de 27 anos, morreu no início da madrugada desta quinta-feira (3), após um acidente de moto em Ribas do Rio Pardo.

Segundo relato de um familiar, o acidente aconteceu por volta das 0h40, na Rua General Eliziário Paim, no bairro Vista Alegre, em direção à Avenida Aureliano Moura Brandão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda não se sabe como o acidente ocorreu. A família não soube informar se houve colisão com outro veículo ou se Diego teria perdido o controle da motocicleta e caído.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local. Imagens de câmeras de segurança da região devem ajudar a esclarecer as circunstâncias da tragédia. O corpo foi encaminhado para perícia.

Diego era bastante conhecido na cidade. Já trabalhou como entregador de supermercado e, mais recentemente, em uma conveniência. "Era um garoto certo com as coisas dele e muito trabalhador", comentou uma familiar.

