Jovem perde celular e cartões bancários são usados em posto de combustível

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

De acordo com o boletim de ocorrência, um jovem, de 26 anos, perdeu o celular na tarde de domingo (5) e na capinha do objeto tinha os cartões de débito e crédito.

Em outro aparelho que ele tinha em casa colocou os aplicativos do banco, quando instalou viu que os cartões haviam sido utilizados em um posto de combustível na cidade de Aquidauana.

Ele foi até o local do débito e pelas câmeras de segurança viu a pessoa que usou o seu cartão, e ainda o bandido estava com o celular dele na mão. A delegacia do Município segue acompanhando este caso.