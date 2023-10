Jovem que atirou em dono de bar que negou cigarro é preso em Naviraí

Viatura da polícia de Naviraí / Foto: Divulgação

Um jovem de 19 anos foi preso nesta sexta-feira, 27, quase dois meses após ter atirado contra um comerciante que negou a venda de cigarro em um bar da Vila Nova, em Naviraí.

O crime aconteceu no dia 31 de agosto, quando o suspeito deixou o comércio, mas logo depois retornou ao local armado com uma pistola calibre .380 e passou a efetuar diversos disparos na direção do comerciante. O rapaz só não matou a vítima porque as balas acabaram.

Após o ele fugiu na garupa de uma motocicleta de um homem que o aguardava nas imediações do estabelecimento. A Polícia Civil identificou o rapaz e pediu a prisão preventiva.

Na manhã desta sexta-feira (27), uma equipe policial, recebeu a informação que o denunciado estaria escondido em uma residência desta cidade, razão pela qual os policiais se dirigiram ao referido endereço onde realizaram sua prisão.

Após audiência de custódia, o preso será transferido ao presídio da cidade onde permanecerá a disposição da justiça.