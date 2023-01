Jovem que bateu carro em Sidrolândia morre em hospital da Capital

Região News

Nilton Mendes, de 21 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande, após três dias internado.

Ele se envolveu em um acidente no último dia 31 de dezembro, na Avenida das Flores, em Sidrolândia.

Segundo o Região News, no dia do acidente, o rapaz estava dirigindo uma VW Parati. Ele perdeu o controle da direção do veículo e bateu contra uma árvore.

Com o impacto da batida, o automóvel ficou completamente destruído e Nilton gravemente ferido e teve o óbito confirmado nesta terça-feira.