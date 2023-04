Jovem que criou perfil e fez ameaça de ataque em escola de Ribas é apreendido

A Polícia Civil conseguiu localizar e identificar um adolescente, de 13 anos, responsável por ser o criador de um perfil nas redes sociais que fazia menção de ataque a uma escola na cidade de Ribas do Rio Pardo.

Ele foi apreendido, passou por depoimento e foi liberado, mas poderá responder por atos infracionais.

O perfil criado pelo adolescente tinha o nome de "massacre_ribas", no Instagram, onde deu data do suposto ataque e com nome das escolas que seriam alvos. A página, inclusive, tinha seguidores, mas mantinha anonimato do suspeito.

Com receio das ameaças, muitos pais decidiram não encaminhar seus filhos para a escola, conforme informado pelo site Notícias do Cerrado.

Conforme a Polícia Civil, foram apreendidos dois celulares e além do adolescente, o responsável legal pelo menor foi encaminhado para prestarem esclarecimentos sobre os fatos.