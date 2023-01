Jovem que esfaqueou homem e quebrou mão de mulher é preso em Aquidauana

Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Jovem, de 21 anos, acusado de esfaquear um homem e quebrar a mão de uma mulher durante briga generalizada, foi preso pela Polícia de Aquidauana no dia 3 de janeiro.

O crime ocorreu no dia 23 de dezembro, no bairro Arara Azul. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência em frente ao cemitério do Dourado, onde ocorreu uma briga generalizada.

No local, os policiais encontraram o homem esfaqueado e a mulher com a mão quebrada. O autor, porém, já havia fugido.

No dia 3, o autor foi localizado e preso temporariamente. O caso segue em investigação.